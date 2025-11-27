PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hallenanbau brannte aus

Aurich-Wallinghausen (ots)

Mittwochmittag geriet ein Schuppen im Winkelweg in Brand. Es handelte sich um einen etwa sechs mal drei Meter großen Holzanbau eines Unterstandes für Landmaschinen, dessen Innenraum beim Eintreffen der gegen 12:40 Uhr alarmierten Feuerwehren Wallinghausen und Plaggenburg bereits in Flammen stand. Ebenfalls rückte der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich an. Atemschutzgeräteträger begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Zugleich wurde eine unabhängige Wasserversorgung zum nächstgelegenen Hydranten errichtet. Menschen oder Tiere waren auf dem landwirtschaftlichen Anwesen nicht gefährdet.

Durch die Vornahme dreier Strahlrohre brachten die Feuerwehrleute den Brand binnen 20 Minuten unter Kontrolle. Mittels Wärmebildkamera wurden die Überreste des Schuppens wie auch der Unterstand im Anschluss auf Glutnester kontrolliert. Um diese erreichen und ablöschen zu können, musste die Innenverkleidung unter Einsatz technischen Geräts entfernt werden. Zudem wurde ein Überdrucklüfter zur Entrauchung eingesetzt. Der Holzanbau ist durch das Feuer völlig zerstört worden, die Löscharbeiten waren nach gut einer Stunde abgeschlossen. Neben den rund 25 Einsatzkräften der drei Ortswehren sind auch das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei und der städtische Betriebshof vor Ort gewesen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

