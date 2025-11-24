PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Auto bei Unfall in Straßengraben gelandet

Aurich-Middels (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am späten Sonntagabend ein Fahrzeug von der Langefelder Straße in Middels abgekommen und kopfüber im angrenzenden Graben zum Stillstand gekommen. Der Fahrer des Wagens konnte diesen nicht eigenständig verlassen, weshalb die Feuerwehren Middels, Sandhorst und Ardorf zusätzlich zu Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden sind. Umgehend versuchten die nur Minuten später angerückten Einsatzkräfte, einen Zugang in den Innenraum des Autos zu schaffen, was sich kurzerhand über die Heckklappe realisieren ließ. Hierüber konnte der unverletzt gebliebene Mann seinen PKW schließlich mit Unterstützung der Feuerwehrleute verlassen und sich für weitere Untersuchungen in den Rettungswagen begeben. Da sich das Auto abseits der Fahrbahn befand und auch keine Betriebsstoffe austraten, übergaben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle daraufhin an die Polizei. Der Wagen ist wenig später durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

