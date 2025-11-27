Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchmelderauslösung in Rechenzentrum

Aurich-Sandhorst (ots)

Im Serverraum eines Firmengebäudes in der Borsigstraße hat in den Montagmittagsstunden ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Während alle anwesenden Mitarbeiter die Räumlichkeiten aufgrund des hierdurch aktivierten Feueralarms verließen, rückte die Feuerwehr Sandhorst an. Im Zuge der Erkundungsmaßnahmen eröffnete sich den Einsatzkräften in den folgenden Minuten jedoch kein konkreter Grund für die Auslösung. Ein Brand war in dem Technikraum nicht ausgebrochen, auch eine anderweitig entstandene Rauchentwicklung ließ sich nicht feststellen. Schlussendlich wurde die Brandmeldeanlage durch die Feuerwehrleute zurückgestellt und der Einsatzort an einen Unternehmensverantwortlichen übergeben, der eine Fachfirma zur weiteren Abklärung bestellte.

