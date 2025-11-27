FW-AUR: Zugang auf herkömmlichen Weg
Aurich-Sandhorst (ots)
Die Feuerwehr Sandhorst ist am Sonntagabend zu einer Notfalltüröffnung angefordert worden. Als die Einsatzkräfte kurz darauf an der gemeldeten Anschrift in der Straße Am Bahndamm eintrafen, war der erforderliche Zugang bereits mit Hilfe eines Schlüssels geschaffen worden. Weitere Tätigkeiten waren somit nicht notwendig, weshalb der Einsatz nach wenigen Minuten beendet werden konnte.
