FW-AUR: Zugang auf herkömmlichen Weg

Aurich (ots) - Altpapierreste haben in der Nacht zu Freitag im Eingangsbereich der Fußgängerzone gebrannt. Die Feuerwehr Aurich war um 02:43 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angefordert worden, die das Feuer auf Höhe des Stadttores entdeckt und bereits erste Löschversuche unternommen hatte. Innerhalb von Minuten konnten die Einsatzkräfte den Brand mittels Strahlrohr in Gänze bekämpfen. Die glimmenden Überreste wurden dabei auseinandergezogen und der ...

mehr