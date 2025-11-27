PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zugang auf herkömmlichen Weg

Aurich-Sandhorst (ots)

Die Feuerwehr Sandhorst ist am Sonntagabend zu einer Notfalltüröffnung angefordert worden. Als die Einsatzkräfte kurz darauf an der gemeldeten Anschrift in der Straße Am Bahndamm eintrafen, war der erforderliche Zugang bereits mit Hilfe eines Schlüssels geschaffen worden. Weitere Tätigkeiten waren somit nicht notwendig, weshalb der Einsatz nach wenigen Minuten beendet werden konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:00

    FW-AUR: Feuer am Stadttor

    Aurich (ots) - Altpapierreste haben in der Nacht zu Freitag im Eingangsbereich der Fußgängerzone gebrannt. Die Feuerwehr Aurich war um 02:43 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angefordert worden, die das Feuer auf Höhe des Stadttores entdeckt und bereits erste Löschversuche unternommen hatte. Innerhalb von Minuten konnten die Einsatzkräfte den Brand mittels Strahlrohr in Gänze bekämpfen. Die glimmenden Überreste wurden dabei auseinandergezogen und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren