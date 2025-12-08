FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb
Aurich-Haxtum (ots)
Kurzzeitig musste am Montagvormittag der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen im Auricher Ortsteil Haxtum unterbrochen werden. Um 08:33 Uhr war der Feueralarm des Objektes ausgelöst worden. Die aktivierte Brandmeldeanlage sorgte zugleich für die Alarmierung der Feuerwehr Haxtum sowie des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Sandhorst. Die nachfolgend durch die Feuerwehrleute vollzogene Erkundung der Räumlichkeiten zeigte auf, dass es im Bereich sanitärer Anlagen zur Auslösung eines Rauchmelders aufgrund einer Dampfentwicklung gekommen war. Gebrannt hatte es dagegen nicht. Nachdem das Areal kurz durchgelüftet und die Brandmeldeanlage in der Folge zurückgestellt worden waren, konnten alle Personen wieder in das Gebäude zurückkehren.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell