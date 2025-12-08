Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb

Aurich-Haxtum (ots)

Kurzzeitig musste am Montagvormittag der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen im Auricher Ortsteil Haxtum unterbrochen werden. Um 08:33 Uhr war der Feueralarm des Objektes ausgelöst worden. Die aktivierte Brandmeldeanlage sorgte zugleich für die Alarmierung der Feuerwehr Haxtum sowie des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Sandhorst. Die nachfolgend durch die Feuerwehrleute vollzogene Erkundung der Räumlichkeiten zeigte auf, dass es im Bereich sanitärer Anlagen zur Auslösung eines Rauchmelders aufgrund einer Dampfentwicklung gekommen war. Gebrannt hatte es dagegen nicht. Nachdem das Areal kurz durchgelüftet und die Brandmeldeanlage in der Folge zurückgestellt worden waren, konnten alle Personen wieder in das Gebäude zurückkehren.

