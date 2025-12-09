Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Sprinter niedergebrannt

Aurich-Pfalzdorf (ots)

Ein Transporter ist in der Nacht zu Dienstag im Pfalzdorfer Königsmoor in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte zuvor plötzlich auftretenden Brandgeruch bemerkt und den Wagen auf dem Königsmoorweg abgestellt, ehe dieser bereits kurz darauf Feuer fing. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Plaggenburg, Sandhorst und Wallinghausen bekämpften den bis zu ihrem Eintreffen entwickelten Vollbrand im Motorraum daraufhin mit zwei Atemschutztrupps. Das benötigte Löschwasser entnahmen die Feuerwehrleute dabei vollständig aus den fahrzeugeigenen Tanks.

Die über zwei Strahlrohre durchgeführte Brandbekämpfung erwies sich rasch als effektiv, sodass die Flammen binnen einer Viertelstunde größtenteils eingedämmt werden konnten. Mittels Wärmebildkamera wurden die Karosserie auf etwaige Glutnester kontrolliert und diese in der Folge zielgerichtet abgelöscht. Hierbei kam auch Netzmittel zum Einsatz. Zwar konnten die Feuerwehrkräfte ein gänzliches Ausbrennen des Transporters abwenden, das ausgedehnte Feuer hatte den Wagen aber trotzdem völlig zerstört. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug nach Abschluss der Löscharbeiten.

