PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nach Kollision unter Fahrzeug eingeklemmt

FW-AUR: Nach Kollision unter Fahrzeug eingeklemmt
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Fahrer eines E-Scooters an der Emder Straße wurde dieser am Montagmorgen mit seinem Bein zwischen Fahrzeug und Roller eingeklemmt. Infolge der Notrufmeldung rückten umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Walle an. Der Jugendliche war ansprechbar und ist durch den Rettungsdienst erstversorgt worden. Währenddessen bereiteten die Feuerwehrleute entsprechendes Rettungsgerät vor.

Der PKW wurde zunächst mit Hilfe von Bremskeilen und Unterbaumaterial stabilisiert, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vereiteln. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte Hebekissen vor, mit denen der Wagen vorsichtig angehoben werden konnte. Hierdurch gelang es, den Patienten innerhalb von nur fünf Minuten erfolgreich zu befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus. Die Emder Straße war für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 18:30

    FW-AUR: Patientenrettung mittels tragender Hände

    Aurich (ots) - Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich am Montagvormittag in die Wallstraße aus. Die Sanitäter benötigten Hilfe beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen. Kurzerhand gelang es den Einsatzkräften, den Weg ins Erdgeschoss schonend durch das Treppenhaus zu realisieren. Der Einsatz der Drehleiter war somit nicht erforderlich. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 18:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb

    Aurich-Haxtum (ots) - Kurzzeitig musste am Montagvormittag der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen im Auricher Ortsteil Haxtum unterbrochen werden. Um 08:33 Uhr war der Feueralarm des Objektes ausgelöst worden. Die aktivierte Brandmeldeanlage sorgte zugleich für die Alarmierung der Feuerwehr Haxtum sowie des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Sandhorst. Die nachfolgend durch die Feuerwehrleute vollzogene Erkundung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren