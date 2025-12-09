Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nach Kollision unter Fahrzeug eingeklemmt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Fahrer eines E-Scooters an der Emder Straße wurde dieser am Montagmorgen mit seinem Bein zwischen Fahrzeug und Roller eingeklemmt. Infolge der Notrufmeldung rückten umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Walle an. Der Jugendliche war ansprechbar und ist durch den Rettungsdienst erstversorgt worden. Währenddessen bereiteten die Feuerwehrleute entsprechendes Rettungsgerät vor.

Der PKW wurde zunächst mit Hilfe von Bremskeilen und Unterbaumaterial stabilisiert, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vereiteln. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte Hebekissen vor, mit denen der Wagen vorsichtig angehoben werden konnte. Hierdurch gelang es, den Patienten innerhalb von nur fünf Minuten erfolgreich zu befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus. Die Emder Straße war für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

