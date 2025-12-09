Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: CO-Detektion ohne tatsächliche Feststellung

Aurich-Sandhorst (ots)

Aufgrund eines Feueralarms musste das Energie-Erlebnis-Zentrum in Sandhorst am Sonntagmittag kurzzeitig geräumt werden. Die Brandmeldeanlage des Objektes lief gegen 13:40 Uhr bei der Regionalleitstelle in Wittmund auf, wodurch die Feuerwehr Sandhorst alarmiert worden ist. Die nur Minuten später anrückenden Einsatzkräfte leiteten sogleich die Erkundung der Räumlichkeiten ein und stellten in diesem Zuge fest, dass der Alarm durch einen Kohlenmonoxid-Warnmelder ausgelöst wurde. Entsprechend vorgenommene Messgeräte zeigten jedoch keinerlei Hinweise auf ein tatsächliches Auftreten des geruchs- und farblosen Gases. Zu einem Feuer war es darüber hinaus ebenfalls nicht gekommen. Das Gebäude konnte im Anschluss an die Rückstellung der Brandmeldeanlage gut eine halbe Stunde später wieder freigegeben werden.

