FW-AUR: Feuer in einer Maschine

Aurich-Sandhorst (ots)

Innerhalb einer Betriebshalle im Gewerbegebiet Sandhorst brach in den Montagmittagsstunden ein Feuer in der Filteranlage eines Schweißroboters aus. Die anwesenden Mitarbeiter wurden auf die plötzliche Rauchentwicklung aufmerksam, zögerten nicht lange und setzten einen Notruf ab. Durch die Wittmunder Regionalleitstelle wurden daraufhin die Feuerwehren Sandhorst und Tannenhausen sowie Rettungsdienst und Deutsches Rotes Kreuz in die Borsigstraße entsendet. Die Einsatzkräfte sind vor Ort umgehend durch das Personal in die Lage eingewiesen worden und konnten hierdurch zielgerichtet die notwendigen Maßnahmen einleiten.

Ein Atemschutztrupp öffnete dazu die Verkleidung der bereits zuvor abgeschalteten Maschine und legte die Brandherde in Form glimmender Reste frei, welche folglich aus der Apparatur entfernt wurden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrollierte der vorgehende Trupp stetig, ob noch brennende Rückstände in der Filteranlage vorhanden waren. Nach rund einer halben Stunde ließen sich schließlich keine erhöhten Temperaturen mehr feststellen. Nicht zuletzt aufgrund des umsichtigen Handelns der Mitarbeiter gab es keine verletzten Personen zu verzeichnen, das schnelle Eingreifen der rund 25 angerückten Feuerwehrleute verhinderte indes einen größeren Schaden.

