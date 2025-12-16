Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heimrauchmelder weist auf Brand hin

Aurich (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen sorgte am Montagabend für das Ausrücken der Feuerwehr Aurich. Zuvor waren Anwohner im Breiten Weg auf das minutenlange Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden und hatten einen Notruf abgesetzt. Quasi zeitgleich mit den Feuerwehrkräften traf kurz darauf auch der Mieter der betroffenen Mehrfamilienhauswohnung an der Einsatzstelle ein, der beim Verlassen seiner Räumlichkeiten schlicht vergessen hatte, den Herd abzustellen. Die derweil verbrannte Mahlzeit hatte innerhalb der Wohnung aber nur für eine leichte Verrauchung gesorgt, weshalb bis auf die Abschaltung des Ofens sowie das Öffnen der Fenster keine weiteren Maßnamen ergriffen werden mussten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell