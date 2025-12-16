PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heimrauchmelder weist auf Brand hin

Aurich (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen sorgte am Montagabend für das Ausrücken der Feuerwehr Aurich. Zuvor waren Anwohner im Breiten Weg auf das minutenlange Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden und hatten einen Notruf abgesetzt. Quasi zeitgleich mit den Feuerwehrkräften traf kurz darauf auch der Mieter der betroffenen Mehrfamilienhauswohnung an der Einsatzstelle ein, der beim Verlassen seiner Räumlichkeiten schlicht vergessen hatte, den Herd abzustellen. Die derweil verbrannte Mahlzeit hatte innerhalb der Wohnung aber nur für eine leichte Verrauchung gesorgt, weshalb bis auf die Abschaltung des Ofens sowie das Öffnen der Fenster keine weiteren Maßnamen ergriffen werden mussten.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren