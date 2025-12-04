POL-HK: Walsrode: Theaterstück stärkt Medienkompetenz - die Präventionspuppenbühne war in der Stadt

Polizeiinspektion Heidekreis

04.12.2025 / Theaterstück stärkt Medienkompetenz - die Präventionspuppenbühne war in der Stadt

Walsrode: Große Spannung, gepaart mit viel Spaß und dabei noch etwas zum Thema Mediensicherheit lernen. Das haben rund 125 Viertklässlerinnen und Viertklässler mehrerer Grundschulen aus Walsrode und Bomlitz erlebt, denn die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg war zu Gast. Am Montag und Mittwoch fanden sich die Schülerinnen und Schüler im Gymnasium in Walsrode ein.

Aufgeführt wurde das Stück "Netz-Dschungel", in dem die Kinder den zehnjährigen Tobias kennenlernen, der auf seiner Reise durch das Internet viele verschiedene Personen trifft und immer mehr persönliche Daten von sich Preis gibt. Nicht jeder, der sich als sein Freund darstellt, ist auch einer.

Das etwa einstündige Stück thematisiert den Umgang mit Medien und vermittelt den Zuschauenden verantwortungsvolles Verhalten im Internet. Unter anderem wird aufgezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn Kinder Fotos und ihre Adresse im Internet preisgeben und diese Informationen an Fremde gelangen. Damit soll die Medienkompetenz der zumeist Zehnjährigen gestärkt werden. Zudem wird das Theaterstück in den nächsten Wochen, gemeinsam mit der Polizei, im Unterricht nachbereitet.

