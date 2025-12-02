Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Türkranz-Eigentümer gesucht; Soltau: Pappsteller in Brand gesetzt; Walsrode: Pedelec-Fahrerin übersehen

Heidekreis (ots)

02.12.2025 / Türkranz-Eigentümer gesucht

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten in der Nacht zu Dienstag, im Rahmen eines anderen Einsatzes, einen vermutlich entwendeten Weihnachtstürkranz bei einem 59-jährigen Soltauer fest. Der Eigentümer des Türkranzes konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Kranz im Stadtgebiet, vermutlich in der Nähe der Fritz-Reuter-Straße, kurz zuvor entwendet wurde und sucht nun nach dem Eigentümer (Tel. 05191-93800).

01.12.2025 / Pappsteller in Brand gesetzt

Soltau: Eine 66-Jährige setzte am Montag, kurz nach 23:00 Uhr, einen Pappaufsteller im Vorraum der Bankfiliale am Georges-Lemoine-Platz in Brand. Hierdurch wurden die Wände, die Decke sowie der Boden leicht beschädigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Gegen die amtsbekannte Frau wird nun wegen einer versuchten schweren Brandstiftung ermittelt.

01.12.2025 / Pedelec-Fahrerin übersehen

Walsrode: Ein 24-Jähriger wollte am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr von der Hanns-Hoerbiger-Straße in den Graesbecker Weg einbiegen und übersah dabei eine querende, vorfahrtsberechtigte 33-Jährige auf ihrem Pedelec. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell