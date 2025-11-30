Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster - Raub Schwarmstedt - versuchter Einbruch

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

28.11.2025, Soltau, Wohnhaus nach Brand unbewohnbar Am Abend des 28.11.2025 entsteht im Treppenhaus eines zentral gelegenen Mehrfamilienhauses in Soltau ein Brand aus bislang ungeklärter Ursache. Der Brand wird durch Anwohner entdeckt. Alle Bewohner können das Haus unverletzt verlassen. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte kann der Brand zeitnah gelöscht werden. Eine Person wird mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert, kann dieses aber wenig später wieder verlassen. Das Mehrfamilienhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

29.11.2025, Schneverdingen, Pkw im Graben, Fahrzeugführerin alkoholisiert Am Morgen des 29.11.2025 verunfallt eine 62-jährige Frau mit ihrem roten Mazda alleinbeteiligt im Straßengraben einer Kreisstraße zwischen Soltau und Schneverdingen. Bei der Unfallaufnahme können die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung von 2,08 Promille feststellen. Der Frau wird durch den Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird durch die Polizeibeamten sichergestellt. Ein Strafverfahren, aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, wird eingeleitet.

30.11.2025, 04:30 Uhr, Marklendorf, versuchter Einbruch Unbekannte Täter versuchten in den frühen Morgenstunden des Sonntags erfolglos, in ein Wohnhaus einzudringen. Die Bewohner des Hauses befanden sich zur Tatzeit nicht im Haus, warum die Täterschaft von der weiteren Tatausübung absah, ist derzeit unbekannt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

28.11.2025, Autobahn 7, Glück im Unglück Am Freitagabend löste sich, vermutlich auf Grund eines technischen Defektes während der Fahrt ein Pkw-Anhänger auf der A7 bei Bad Fallingbostel vom Zugfahrzeug. Der Anhänger rollte auf dem Seitenstreifen aus. Glück im Unglück: Niemand wurde durch diesen Umstand gefährdet oder geschädigt. Die Gefahrenstelle wurde kurzzeitig durch die Polizei abgesichert, da der Anhänger unbeleuchtet war. Der Fahrzeugführer kümmerte sich selbständig um weitere Hilfe.

28.11.2025, Autobahn Walsroder Dreieck, Verkehrsunfall Im Walsroder Dreieck zwischen der A7 und der A27 fiel dem Fahrzeugführer eines Pkw eine Trinkflasche in den Beifahrerfußraum. Beim Versuch, diese während der Fahrt wieder an sich zu nehmen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam schließlich abseits der Fahrbahn zum Stehen. Es wurde niemand verletzt und es entstand nur leichter Sachschaden. Die Polizei Bad Fallingbostel weist darauf hin, dass jede Unachtsamkeit schnell zu schweren Verkehrsunfällen führen kann. In solchen Fällen sollte die nächste sichere Gelegenheit zum Anhalten genutzt werden, um den Gegenstand sicher aufzuheben. Gleiches gilt für alle anderen Handlungen, die vom Verkehr ablenken können.

29.11.2025, Bad Fallingbostel, Verkehrskontrolle In Bad Fallingbostel fiel Polizeibeamten ein Pkw auf, dessen Hauptuntersuchung bereits vor 8 Monaten fällig gewesen wäre. Während der anschließenden Verkehrskontrolle wurde weiter festgestellt, dass der Pkw seit rund 8 Monaten nicht mehr über einen Versicherungsschutz verfügte. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen entstempelt. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

30.11.2025, Autobahn 7, Fahren unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis Am Sonntagmorgen blieb ein Verkehrsteilnehmer auf Grund von Kraftstoffmangel mit seinem Pkw auf der A7 bei Soltau liegen. Während der Absicherung der Gefahrenstelle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Weitere Vortests führten zum Verdacht einer weiteren Beeinflussung des 31-jährigen Soltauers durch Kokain, THC, Amphetamine und Methamphetamine. Den Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen. Er verfügte nämlich gar nicht über eine Fahrerlaubnis. Weiter war der liegengebliebene Pkw weder zugelassen noch versichert. Um über diesen Umstand hinwegzutäuschen, brachte der Mann kurzerhand ein anderes Kennzeichenpaar am Fahrzeug an. Der Person wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

28.11.2025, Munster, Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen teilweise auf der Fahrbahn stehenden PKW mit eingeschalteter Zündung fest, in welchem eine Person am Steuer schlief. Es wurden deutliche Anzeichen einer starken Alkoholisierung festgestellt. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin verfügte die Person am Steuer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis.

28.11.2025, Munster, Körperverletzung

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr betrat eine männliche Person zwischen 18-22 Jahren, mit schwarzen Haaren, schwarzem Vollbart und bunter Mütze einen Garten in der Straße Klappgarten und urinierte in diesen. Von einem Anwohner angesprochen, schlug er diesem ins Gesicht und entfernte sich anschließend mit einem PKW in Richtung Hindenburgallee. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Munster unter 05192-9600 entgegen.

29.11.2025, Munster, Raub

Am Samstagabend setzte eine männliche Person auf einer Parkfläche an der Bundesstraße 209 zwischen Stübeckshorn und Töpinger Kreuz Reizstoff gegen eine weibliche Person ein, entwendete Wertsachen und floh mit einem hellblauen Kleinwagen. Verkehrsteilnehmerinnen wurden auf die verletzte Frau aufmerksam und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Laut Zeugenaussagen wird der Mann wie folgt beschrieben: - Circa 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, blaue Augen, glatzköpfig Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter 05192-9600 zu melden.

