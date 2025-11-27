Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Kontrollen

Heidekreis (ots)

27.11.2025 / Kontrollen

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstagmorgen Kontrollen im Bereich der Schulen durch. Hierbei stellten die Kontrollierenden etliche Schülerinnen und Schüler auf ihren E-Scootern sowie Fahrrädern fest, die trotz der herrschenden Dunkelheit ohne Licht unterwegs waren. Rund die Hälfte hatte noch nicht mal eine lichttechnische Einrichtung am Fahrzeug installiert. Auffällig war auch, dass viele Personen verbotenerweise zu zweit auf dem E-Scooter angetroffen wurden. Die Kontrollkräfte leiteten die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Anschluss führten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 2, an der Einmündung zum Harmelinger Horstweg, in der dortigen 70er-Zone, durch. Trauriger Spitzenreiter war ein 41-jähriger Autofahrer aus Mannheim, der nach Toleranzabzug trotzdem noch 29 km/h zu schnell war. Ihm droht nun ein dreistelliges Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell