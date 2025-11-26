Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Auffahrunfall; Schneverdingen: Einbruch am Tage; Soltau: Unfall beim Abbiegevorgang

Heidekreis (ots)

25.11.2025 / Auffahrunfall

Soltau: Am Dienstagabend kam es in der Lüneburger Straße, um kurz nach 18:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah den vor ihn haltenden Verkehr und fuhr auf ein Fahrzeug auf, das wiederum auf einen davorhaltenden Transporter geschoben wurde. Bei dem sogenannten Kettenunfall verletzt sich die 61-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht. Sie musste zur Behandlung ins örtliche Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

25.11.2025 / Einbruch am Tage

Schneverdingen: Unbekannte drangen am Dienstag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Scharrler Straße ein. Die Täter hebelten hierfür ein Fenster auf und durchsuchten das Objekt nach Diebesgut. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.11.2025 / Unfall beim Abbiegevorgang

Soltau: Eine 68-jährige Frau wollte am frühen Dienstagabend von der Kreisstraße 48 nach links in das Soltauer Gewerbegebiet Almhöhe (Am Westerfeld) einbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin sowie die 53-jährige Fahrerin des bevorrechtigten Fahrzeuges leicht verletzt - beide mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

