POL-HK: HK: Schneefall sorgt für mehrere Unfälle auf der Autobahn; FAL: Schwerer Verkehrsunfall; FAL: Einbruch; SCHWARM: Einbruch; SNV: Unfallflucht - Zeugin gesucht!; SOL: Frau nach Fahrradunfall gesucht

24.11.2025 / Schneefall sorgt für mehrere Unfälle auf der Autobahn

Heidekreis/A 7/A27: Der Schneefall am Sonntagabend sorgte im Bereich des Heidekreises, in der Zeit von 20:40 Uhr bis 01:30 Uhr, für insgesamt sieben Verkehrsunfälle auf den Autobahnen 7 und 27. In allen Fällen passten die Fahrerinnen und Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse an, sodass sie auf den winterglatten Fahrbahnen die Kontrolle über ihr jeweiliges Fahrzeug verloren. In zwei Fällen überschlugen sich die unfallbeteiligten Fahrzeuge sogar. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich dabei eine Person leicht.

Die Verkehrsteilnehmenden müssen sich in der kalten Jahreszeit auf überfrierende Nässe oder Eisglätte sowie schneebedeckte Fahrbahnen einstellen. Die nicht angepasste Geschwindigkeit bei diesen Witterungsverhältnissen zählt dabei zu den häufigsten Unfallursachen. Eine vorsichtige Fahrweise und die richtige Bereifung helfen, mit diesen erschwerten Bedingungen klarzukommen. Die Polizeiinspektion Heidekreis empfiehlt daher:

- Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit an die schwierigen Sicht- und Wetterverhältnisse an! - Kalkulieren Sie längere Bremswege ein! - Überprüfen Sie den Zustand und das Alter Ihrer Winter- bzw. Ganzjahresreifen! - Befreien Sie ihr Auto von Eis und Schnee vor Fahrtantritt!

23.11.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Bad Fallingbostel: Am späten Sonntagnachmittag kam es innerorts, in der Walsroder Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier kam ein Auto gegen 17:15 Uhr alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die beiden Insassen, Männer im Alter von 35 und 42 Jahren, wurden dabei schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 35-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ihm wurde zur weiteren Klärung eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

23.11.2025 / Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Mühlenbruchstraße ein. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

23.11.2025 / Schmuck nach Einbruch entwendet

Schwarmstedt: Am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte, durch das Aufhebeln einer Terrassentür, Zugang zu einem Einfamilienhaus, das in der Straße "Im Wie" liegt. Die Täter entwendeten Schmuck. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

19.11.2025 / Zeugin zu einer Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Bereits am 19.11.2025 kam es im Bockheberer Weg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Postauto beschädigt wurde. Eine derzeit unbekannte Zeugin machte den Postboten auf den Unfall aufmerksam und konnte auch Hinweise zum Unfallverursacher geben. Die Polizei in Schneverdingen sucht nun nach dieser Zeugin und bitte um Hinweise an 05193-982500.

19.11.2025 / Frau nach Fahrradunfall gesucht

Soltau: Bereits am 19.11.2025 kam es auf dem Geh- und Radweg auf Höhe der Harburger Straße 77 zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Junge mit einer entgegenkommenden E-Bike-Fahrerin zusammen. Die Frau, die komplett schwarz gekleidet war und eine Jacke mit Fellkragen trug, half dem Kind zwar auf, fuhr dann jedoch mit ihrem grünen E-Bike einfach weiter. Die Polizei in Soltau sucht nun nach dieser Frau und bittet um Hinweise unter 05191-93800.

