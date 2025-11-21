Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unter Einfluss auf dem E-Scooter; Essel: Schwerer Unfall

Heidekreis (ots)

20.11.2025 / Unter Einfluss auf dem E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Charlottenstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Soltauer womöglich unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er räumte schließlich den Konsum von THC, Kokain und Amphetamin ein, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein E-Scooter sichergestellt.

20.11.2025 / Schwerer Unfall

Essel: Am Donnerstagmorgen befuhr ein 19-Jähriger die L 190 von Essel in Fahrtrichtung Lindwedel und kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit einem Baum. Dabei verletzt sich der junge Mann aus Hodenhagen schwer. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell