Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten (FOTO)

POL-HK: Soltau: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten (FOTO)
Heidekreis (ots)

19.11.2025 / Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten (FOTO)

Soltau: Am Mittwochmorgen kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathauskreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten. Eine 16-Jährige wollte mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug nach links in die Kirchstraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, dessen 48-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die junge Unfallverursacherin, ihre 15-jährige Beifahrerin sowie der beteiligte Mann mussten leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

