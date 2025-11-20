POL-HK: Soltau: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten (FOTO)

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Am Mittwochmorgen kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathauskreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten. Eine 16-Jährige wollte mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug nach links in die Kirchstraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, dessen 48-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die junge Unfallverursacherin, ihre 15-jährige Beifahrerin sowie der beteiligte Mann mussten leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

