Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein; Soltau: Schwerer Verkehrsunfall; Lindwedel: Unfall mit zwei Verletzten; Munster: Mit Bäumen kollidiert

Heidekreis (ots)

24.11.2025 / Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montag gegen 14:00 Uhr einen 43-jährigen Autofahrer im Kohlenbissener Grund. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand - ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf diese Substanzen. Zudem wurde dem 43-Jährigen bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen. Der Munsteraner muss sich jetzt auf zwei Ermittlungsverfahren einstellen.

24.11.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Soltau: Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der K 48/L 163 (Alm) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau wollte gegen 16:00 Uhr von der Kreisstraße nach links auf die Landesstraße in Richtung Willingen abbiegen und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Auto, das in Richtung Soltau fuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt - sie musste durch die Feuerwehr befreit und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ihr 8-jähriger Enkel blieb unverletzt. Der Fahrer des anderen Autos, ein 54-jähriger Mann aus Soltau, wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von fast 50.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Abendstunden voll gesperrt.

24.11.2025 / Unfall mit zwei Verletzten

Lindwedel: Eine 27-Jährige befuhr am Montagmorgen die Hannoversche Straße aus Hope kommend und verlor in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto. Dabei geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 66-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Die 64-jährige Beifahrerin zog sich schwerere Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

24.11.2025 / Mit Bäumen kollidiert

Munster: Am Montagmorgen geriet ein Sattelzuggespann von der B 209, als dieses in Richtung Töpinger Kreisel fuhr. Dabei kollidierte der Sattelzug mit zwei Bäumen und einem Leitpfosten. Der 23-jährige Fahrzeugführer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

