POL-HK: Soltau: E-Scooter-Kontrolle in der Fußgängerzone

25.11.2025 / E-Scooter-Kontrolle in der Fußgängerzone

Soltau: Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Dienstag, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 16:45 Uhr, den verbotenen E-Scooter-Verkehr in der Fußgängerzone der Soltauer Innenstadt.

"Das Befahren einer Fußgängerzone mit einem E-Scooter ist grundsätzlich verboten!", erklärt Polizeihauptkommissar Stefan Tabbert. "Nur ein Zusatzschild würde das Befahren erlauben - das ist in der Soltauer Fußgängerzone aber nicht der Fall.", fügt er an.

Zehn Personen, überwiegend Schülerinnen und Schüler, hielten sich nicht daran und müssen jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, die ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro (mit Gefährdung 60 Euro) zur Folge hat. Alle Betroffenen wurden nochmal eingehend auf die Vorschriften und die möglichen Gefahren hingewiesen. Zudem wurde abermals verdeutlicht, dass es in der hiesigen Fußgängerzone keine Freigabe für E-Scooter gibt.

Die Kontrolle galt aber auch der Überprüfung von Beleuchtung an E-Scootern und Fahrrädern. Hierzu wurden an etlichen Zweirädern entsprechende Mängel festgestellt und geahndet.

Die Kontrollen fanden insbesondere bei den Fußgängerinnen und Fußgängern große Akzeptanz.

