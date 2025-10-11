Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Teileinsturz eines Daches sorgt für Großeinsatz in Gevelsberg

Schwelm (ots)

Der Teileinsturz des Daches eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Hagener Straße hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die Alarmierung erfolgte gegen 15:30 Uhr. Rund 100 Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten zeigte sich, dass Teile des Daches aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße gestürzt waren es drohten weitere, größere Teile des Daches ein- bzw. herunterzustürzen. Das betroffene Gebiet wurde umgehend weiträumig abgesperrt. Insgesamt 23 Anwohnerinnen und Anwohner des Gebäudes wurden vorsorglich geräumt. Ein benachbartes Gebäude musste ebenfalls vorsorglich geräumt werden. Alle Evakuierten werden zur Zeit in einem Bus betreut und Unterbringungsmöglichkeiten werden durch die Stadt Gevelsberg vorbereitet.

Die Feuerwehr Gevelsberg wird bei den laufenden Maßnahmen durch Einheiten aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis, der Feuerwehr Bochum, der Feuerwehr Dortmund, dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie von Rettungsdienst und Polizei unterstützt. Nach aktuellem Stand sind keine Personen verletzt.

Zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Bergung der Trümmerteile wird derzeit ein Kran der Feuerwehr Bochum sowie in Kürze der Teleskopmast der Feuerwehr Dortmund eingesetzt. Parallel wird die Einsatzstelle durch Drohnen des Ennepe-Ruhr-Kreises überwacht. Das beschädigte Dach wird Stück für Stück abgetragen und durch mehrere Privatunternehmen fachgerecht entsorgt.

Die Hagener Straße bleibt für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Der Kreisbrandmeister sowie die Technische Einsatzleitung Stufe 1 sind an der Einsatzstelle und unterstützen die örtlich zuständige Feuerwehr Gevelsberg. Auch die Kreis-Drehleiter sowie die Energie Einheit sind vor Ort eingesetzt. Aus dem gesamten Kreisgebiet wurden Rettungssägen sowie Kraftstoffe angefordert. Vertreter der Stadt Gevelsberg sind ebenfalls vor Ort und unterstützen die Einsatzkräfte.

Der Grundschutz für das Stadtgebiet Gevelsberg ist sichergestellt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.