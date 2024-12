LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Bettenhausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Autofahrerin Donnerstagnachmittag in einer Linkskurve nach rechts von der Hauptstraße in Bettenhausen ab. Sie prallte gegen eine Grundstücksmauer und musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr band die auslaufenden Betriebsstoffe und um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

