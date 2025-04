Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, versuchter Einbruch, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rot am See: Diebstahl von Firmengelände

Am Samstag gegen 21:15 Uhr begaben sich vier Unbekannte über einen Zaun auf ein Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße und entwendeten dort aus einer Gitterbox mehrere Kuperanoden. Anschließend entfernten sich die Personen in bislang unbekannte Richtung von der Örtlichkeit und entwendeten insgesamt einen Wert von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07955 454 zu melden.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Schule

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mehrere Fenster einer Schule in der Burgbergstraße, offenbar mit dem Ziel, in das Gebäude einzudringen. Aus bislang ungeklärten Gründen brach die Person den Einbruchsversuch jedoch ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Fichtenberg: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin die L1066 von Fornsbach in Richtung Gaildorf. Als sie an der Einmündung in die L1050 nach links einbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 33-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell