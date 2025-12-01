PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Glühweinstand aufgebrochen; Bispingen: Mit Motorrad die Böschung herabgestürzt; Soltau: Unfallflüchtiger gesucht; Soltau: Zeugen und Geschädigte zu einem Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

30.11.2025 / Glühweinstand aufgebrochen

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag in einen Glühweinstand in der Marktstraße ein. Hier durchsuchten die Täter das Innere nach Diebesgut und beschädigten dabei Dekoration. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

30.11.2025 / Mit Motorrad die Böschung herabgestürzt

Bispingen: Ein 30-jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Zweirad, als er die A 7 über die Anschlussstelle Schneverdingen verlassen wollte. Dabei kam der Mann aus Hamburg mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung an der Abfahrt herunter. Er wurde zur weiteren Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

25.11.2025 / Unfallflüchtiger gesucht

Soltau: Am 25.11.2025 kam es gegen 10:30 Uhr in der Tetendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr hier in Höhe der Nr. 12 an einem geparkten Auto vorbei und touchierte dabei dessen linken Außenspiegel. Eine Zeugin beobachtete noch ein blaues Auto, das in Richtung der Walsroder Straße flüchtete. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

15.11.2025 / Zeugen und Geschädigte zu einem Unfall gesucht

Soltau: Bereits am 15.11.2025 kam es auf der nördlichen Seite des Parkplatzes am VEGA-Soltau-Einkaufscenter zu einem Unfall, bei dem ein 39-jähriger Autofahrer ein geparktes Fahrzeug touchierte. Der Unfallverursacher habe daraufhin seine Daten am geschädigten Auto, ein Mercedes ML, hinterlassen. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau sucht nun Zeugen sowie den Geschädigten zu diesem Unfall und bittet um Hinweise an 05191-93800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

