Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unfall an Einmündung zur B 71; Walsrode: Einbruch in Wohnhaus; Schneverdingen: Auto übersehen

Heidekreis (ots)

03.12.2025 / Unfall an Einmündung zur B 71

Munster: Ein 28-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Transporter von der L 240 nach links auf die B 71 einbiegen und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Auto aus Fahrtrichtung Kohlenbissen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

03.12.2025 / Einbruch in Wohnhaus

Walsrode: Unbekannte drangen am Mittwoch, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 17:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bahnhof" ein. Die Täter hebelten für den Einstieg ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

03.12.2025 / Auto übersehen

Schneverdingen: Am Mittwochvormittag kam es gegen 10:30 Uhr auf der L 170 (Rotenburger Straße) zu einem Unfall. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte die Landesstraße, vom "Am Ortfelde" aus in den Gustav-Bosselmann-Ring, überqueren und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug aus Fahrtrichtung Lünzen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

