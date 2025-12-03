Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Auto prallt gegen Baum; Soltau: Wer ist das Auto gefahren?; Bad Fallingbostel: Unter THC-Einfluss am Steuer; Munster: Schwerverletzte Frau nach Unfallgeschehen

Heidekreis

03.12.2025 / Auto prallt gegen Baum

Bispingen: In der Nacht zu Mittwoch (00:35 Uhr) kam ein Mann mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Landesstraße 211 ab. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

02.12.2025 / Wer ist das Auto gefahren?

Soltau: Am Dienstagabend kam es gegen 18:25 Uhr zwischen zwei entgegenkommenden Autos in der Kabenstraße zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei zwar niemand, jedoch stiegen aus einem der Autos zwei alkoholisierte Personen, eine 43-jährige Frau mit 2,02 Promille sowie ein 43-jähriger Mann mit 2,16 Promille, aus. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen konnte vor Ort zunächst nicht geklärt werden, wer das Fahrzeug gefahren ist. Sicher ist, dass die Frau nach dem Unfall das Fahrzeug umparkte. Die Einsatzkräfte der Polizei sicherten für die weiteren Ermittlungen Spuren - zudem wurde beiden Personen eine Blutprobe entnommen.

02.12.2025 / Unter THC-Einfluss am Steuer

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag einen 25-jährigen Autofahrer in Jettebruch. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Bad Fallingbostel unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte nämlich positiv. Der Fahrer musste eine Blutprobe sowie seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

02.12.2025 / Schwerverletzte Frau nach Unfallgeschehen

Munster: Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Warenhauses im Kohlenbissener Grund zu einem Unfall, bei dem eine 56-Jährige von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus geflogen. Der 31-jährige Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis angetroffen werden. Die Hintergründe zum Unfall sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

