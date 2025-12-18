Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Größerer Polizeieinsatz nach gemeldeter Auseinandersetzung in der Gärtnerstraße

Hanau (ots)

(lei) Mehrere Polizeistreifen sind am frühen Mittwochabend in die Gärtnerstraße ausgerückt, da dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Was dabei genau passierte, ist noch weitgehend unklar und seither Bestandteil von eingeleiteten Ermittlungen.

Mehrere Anrufer hatten sich ab 18.30 Uhr am Notruf gemeldet und den Beamten von einem gewalttätigen Streit berichtet. Da die Situation zunächst unklar war und auch eine Art Messer im Spiel gewesen sein soll, rückten die Beamten mit mehreren Funkwagen an und sperrten den Bereich vorübergehend ab. Den späteren, bislang vorliegenden Feststellungen zufolge gerieten zwei junge Männer, die sich offenbar kennen und deren Personalien der Polizei bekannt sind, bei einem Aufeinandertreffen in Streit. Hierbei soll einer von ihnen seinen jüngeren Kontrahenten unter anderem bedroht und körperlich angegangen haben. Kurz darauf seien mehrere Passanten eingeschritten und hätten beide voneinander getrennt.

Der Jüngere wies danach leichte Verletzungen auf. Die Polizei stellte vor Ort anschließend Beweismittel sicher und versucht nun, die Hintergründe und den Ablauf des Streits aufzuklären. Zu diesem Zweck sucht sie zudem weitere Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell