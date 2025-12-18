Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrerin kam von Ausfahrtsspur ab: Verdacht des Drogenkonsums und der Ablenkung durchs Handy

Autobahn 66 / Maintal (ots)

(lei) Ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 66 an der Anschlussstelle Maintal-Bischofsheim ereignete, dürfte nach Ansicht der hinzugerufenen Polizei auf eine Drogenbeeinflussung bei der Fahrerin sowie möglicherweise auch auf Ablenkung zurückzuführen sein.

Die 25-Jährige war gegen 16.10 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte die Schnellstraße an der dortigen Ausfahrt verlassen, als sie in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke im Bereich der Autobahnzufahrt kollidierte. Sie blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, an ihrem schwarzen Nissan dürfte jedoch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein; das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Vor Ort ergaben sich bei der jungen Frau Hinweise auf den vorherigen Konsum von Cannabis, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem soll sie nach eigenen Angaben unmittelbar zuvor während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon geschaut haben.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen suchen nun Unfallzeugen (Telefonnummer: 06181 9010-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell