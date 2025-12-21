Polizei Köln

POL-K: 251221-1-K Versuchtes Tötungsdelikt in Dellbrück - Ermittlungen zu möglichem Rockerbezug

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Eine in der Nacht eingerichtete Mordkommission der Polizei Köln fahndet nach einem Mann, der in der Nacht zu Sonntag (21. Dezember) im Stadtteil Dellbrück einen 36-Jährigen durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt hat.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 36-Jährige gegen 23.30 Uhr in seinem Audi auf einem Parkplatz in der Straße "Fellmühlenweg" gesessen, als der Unbekannte an das Auto herantrat und mehrere Schüsse durch die Windschutzscheibe abgab.

Zeugenaussagen zufolge soll der Täter mit einem silbernen VW Passat geflüchtet sein. Der als schlank beschriebene Schütze soll circa 1,80 Meter groß sein und eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Pullover getragen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

