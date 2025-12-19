Polizei Köln

POL-K: 251219-2-K Umfangreicher Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung - Mutmaßlicher Dealer in Haft

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat nach einem Zeugenhinweis am Mittwoch (17. Dezember) gegen 21 Uhr die Wohnung eines 39-jährigen mutmaßlichen Drogendealers an der Artilleriestraße in Porz auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses durchsucht. Den vor Ort angetroffenen Verdächtigen nahmen die Polizisten fest. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung führte ihn die Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag (18. Dezember) einem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl.

Bei der Durchsuchung unter Einsatz eines Spürhundes stellten die Beamten unter anderem circa 800 Gramm Amphetamin, 150 Gramm Kokain, etwa 14 Kilo Cannabis und Haschisch, 2300 Gramm Ecstasy, 37 Stangen unversteuerte Zigaretten, circa 19000 Euro in bar sowie einen Taser und eine Armbrust sicher. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten dauern an. (cg/de)

