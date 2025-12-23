Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (22.12.2025)

Schramberg (ots)

Am Montagabend hat sich an der Tiersteinstraße im Zeitraum zwischen, 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, ein Einbruch ereignet. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlten mehrere Räume. Mit der Beute in Form von Geld und Schmuck im hohen vierstelligen Wert machten sie sich aus dem Staub. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 / 27010) in Verbindung zu setzten.

