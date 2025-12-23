PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (22.12.2025)

Schramberg (ots)

Am Montagabend hat sich an der Tiersteinstraße im Zeitraum zwischen, 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, ein Einbruch ereignet. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlten mehrere Räume. Mit der Beute in Form von Geld und Schmuck im hohen vierstelligen Wert machten sie sich aus dem Staub. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 / 27010) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

