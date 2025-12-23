POL-KN: (Trossingen
Landkreis Tuttlingen) Brand in Einfamilienhaus (23.12.2025)
Trossingen (ots)
Anwohner der Straße "Im Tal" haben in den führen Morgenstunden des Dienstags, gegen 3:30 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese im zweiten Obergeschoss des Hauses Feuer und Rauch fest. Der Brand griff dann auf andere Teile des Gebäudes über, bevor die Feuerwehr ihn unter Kontrolle bracht und schließlich löschte. Beim folgenden Betreten des Haues fand man den 79-Jährigen Bewohner tot auf. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell