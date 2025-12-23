Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Brand in Einfamilienhaus (23.12.2025)

Trossingen (ots)

Anwohner der Straße "Im Tal" haben in den führen Morgenstunden des Dienstags, gegen 3:30 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese im zweiten Obergeschoss des Hauses Feuer und Rauch fest. Der Brand griff dann auf andere Teile des Gebäudes über, bevor die Feuerwehr ihn unter Kontrolle bracht und schließlich löschte. Beim folgenden Betreten des Haues fand man den 79-Jährigen Bewohner tot auf. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

