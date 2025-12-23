Trossingen (ots) - Anwohner der Straße "Im Tal" haben in den führen Morgenstunden des Dienstags, gegen 3:30 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese im zweiten Obergeschoss des Hauses Feuer und Rauch fest. Der Brand griff dann auf andere Teile des Gebäudes über, bevor die Feuerwehr ihn unter Kontrolle bracht und ...

