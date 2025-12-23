PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Deißlinger Straße (23.12.2025)

Niedereschach (ots)

Auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Deißlinger Straße hat sich am Dienstag, gegen 13 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken einen geparkten weißen Toyota an dessen hinterer Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Nach dem Verursacher sucht das Polizeirevier Villingen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

