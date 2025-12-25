POL-KN: (Oberndorf a. Neckar, L 424
Lkrs. Rottweil) Motorhaube auf Fahrbahn (24.12.2025)
Oberndorf a. Neckar (ots)
Eine Fahrzeuglenkerin, welche am 24.12.25 gegen 10:00 Uhr auf der L 424 zwischen Sulz und Aisteg unterwegs war, überfuhr eine auf der Fahrbahn befindliche Motorhaube. Der "Verlierer" der Haube konnte bislang nicht ermittelt werden. Auf der Haube befand sich ein Logo des örtlichen Fußballvereins "FC Holzhausen". Etwaige Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (T.: 07423/81010), in Verbindung zu setzen.
