Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt
Lkrs. Rottweil) Verkehrsunfallflucht -Zeugensuche- (24.12.2025)

Hardt (ots)

Am 24.12.25, gegen 18:30 Uhr, kam es im "Tischnecker Weg" in Hardt zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. An einer Engstelle kollidierte ein Seat Cupra mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Hierdurch entstand am Seat ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der zweite Unfallbeteiligte flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang bzw. flüchtigen Fahrzeug werden erbeten an das Polizeirevier Schramberg (T.: 07422/27010).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

