Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Falschfahrer auf der B33n Höhe Steißlingen (25.12.2025)

Steißlingen, B33n (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer sind am Donnerstagmorgen durch einen Falschfahrer auf der Bundesstraße B33n Höhe Steißlingen gefährdet worden. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit einem weißen VW Caddy an der Anschlussstelle Radolfzell entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die B33n auf und fuhr auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Auf Höhe der Anschlussstelle Steißlingen kam es zu einer konkreten Gefährdung eines entgegenkommenden Autofahrers. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Ein LKW-Fahrer konnte den 86-Jährigen kurz vor dem Autobahnkreuz Hegau durch Lichtzeichen zum Anhalten und Wenden bewegen. Der Falschfahrer konnte wenig später durch Polizeikräfte zum Anhalten gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein des 86-Jährigen beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr auf der B33n, zwischen der Anschlussstelle Radolfzell und dem Autobahnkreuz Hegau gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 07733 99600 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell