Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abdeckklappe von mehreren Straßenlaternen entwendet: Gefahrenstelle durch Mitarbeitende des Bauhofs beseitigt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (13. Dezember 2025) erhielt die Kreispolizei Kleve gegen 15:20 Uhr Kenntnis darüber, dass an der Biegstraße in Kevelaer von insgesamt fünf Straßenlaternen die Abdeckklappen entwendet worden waren. Durch das Fehlen der Klappen war der Kabelbaum der Laternen sichtbar. Zur Beseitigung der Gefahrenstellen wurden durch einen Mitarbeitenden des Bauhofs der Stadt Kevelaer zeitnah entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

