POL-KLE: Rheurdt - Tür beschädigt und Werkzeuge entwendet: Kripo sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Samstag (13. Dezember 2025), 09:50 Uhr kam es in Rheurdt, an der Örtlichkeit "Am Michaelsturm", zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine Tür und entwendeten aus einem Gebäude mehrere Werkzeuge, darunter u.a. eine Bohrmaschine sowie Kettensäge.

Personen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

