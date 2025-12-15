Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Türen und Fenster beschädigt: Zeugen nach Einbruch in Freikirche gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Achter de Märtweg in Geldern mehrere Türen und ein Fenster am Gebäude einer Freikirche. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume, beschädigten im Inneren des Gebäudes weitere Türen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Auskunft gegeben werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

