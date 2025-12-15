POL-KLE: Kevelaer - Terrassentür aufgehebelt und Ring entwendet: Kripo sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (10. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 16:45 Uhr kam es an der Arndtstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, entwendeten aus dem Haus einen Ring (Schmuckgegenstand) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
