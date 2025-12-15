POL-KLE: Kevelaer - Armbanduhren und Kette entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl
Kevelaer (ots)
Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 16:00 Uhr und Samstag (13. Dezember), 16:45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Durch das beschädigte Fenster drangen die Täter in die Räumlichkeiten an der Humboldtstraße ein und durchsuchten diese. Neben mehreren Armbanduhren, wurde auch eine Kette entwendet.
Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)
