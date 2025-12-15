PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Armbanduhren und Kette entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 16:00 Uhr und Samstag (13. Dezember), 16:45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Durch das beschädigte Fenster drangen die Täter in die Räumlichkeiten an der Humboldtstraße ein und durchsuchten diese. Neben mehreren Armbanduhren, wurde auch eine Kette entwendet.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:14

    POL-KLE: Kevelaer - Terrassentür aufgehebelt: Gutschein aus Einfamilienhaus entwendet

    Kevelaer (ots) - Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 17:20 Uhr und 22:00 Uhr am Mühlenring in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten nachfolgend mehrere Räumlichkeiten. Ob neben einem Gutschein noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, kann zum aktuellen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:13

    POL-KLE: Kevelaer - Zwei Einbrüche in Wohngebäude: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Haydnstraße in Kevelaer zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die oder der Täter Zutritt zu den Grundstücken und beschädigten an den betroffenen Einfamilienhäusern mehrere Türen. Nachdem die Täter mehrere Räume in den Häusern durchsucht hatten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren