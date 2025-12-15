Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zwei Einbrüche in Wohngebäude: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Haydnstraße in Kevelaer zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die oder der Täter Zutritt zu den Grundstücken und beschädigten an den betroffenen Einfamilienhäusern mehrere Türen. Nachdem die Täter mehrere Räume in den Häusern durchsucht hatten, entfernten sie sich mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, welcher aus einem der Häuser entwendet wurde, von der Örtlichkeit. Zu weiteren entwendeten Wertgegenstände kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise zu den beschriebenen Einbruchsdiebstählen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell