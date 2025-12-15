PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus: Wertgegenstände entwendet

Rees-Millingen (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 20:30 Uhr und 23:20 Uhr an der Bruchstraße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Neben einen mittleren dreistelligen Bargeldsumme, wurde auch eine Münzsammlung entwendet.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02822 7830 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren