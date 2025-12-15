Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus: Wertgegenstände entwendet

Rees-Millingen (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 20:30 Uhr und 23:20 Uhr an der Bruchstraße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Neben einen mittleren dreistelligen Bargeldsumme, wurde auch eine Münzsammlung entwendet.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02822 7830 melden. (pp)

