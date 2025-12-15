Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fenster aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Schmuck

Kleve-Reichswalde (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13. Dezember 2025), 14:00 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 13:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Stein" in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Durch den oder die Täter wurde ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände (Ketten).

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell