Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Kleve-Reichswalde (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 14:30 Uhr und Sonntag (14. Dezember 2025), 00:20 Uhr kam es "Am Ruppenberg" in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Terrassentür, durchsuchten mehrere Räume des betroffenen Einfamilienhauses und entwendeten u.a. eine Smartwatch sowie persönliche Unterlagen.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell