Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kalkar (ots)

Am Sonntag (17. August 2025) kam es gegen 18:00 Uhr an der Düffelsmühle in Kalkar zu einem Taschendiebstahl. Durch einen unbekannten Tatverdächtigen wurde dabei, auf dem Gelände einer Sportanlage, das Portemonnaie eines Geschädigten entwendet. Dieser verständige nach Bekanntwerden des Diebstahls die Polizei. Durch den Tatverdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Abbuchungen mit der entwendeten Debitkarte, an einer Tankstelle in Xanten, getätigt worden. Im Verkaufsraum der Tankstelle konnte der Tatverdächtige durch eine Videoüberwachungsanlage videografiert worden. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/189040

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

