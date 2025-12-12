Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin: 41-Jährige verletzt sich schwer

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember 2025) kam es gegen 17:05 Uhr am Karl-Leisner-Platz / Behrnenweg in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kalkar befuhr mit einem Pkw (Mercedes) die Gocher Straße aus Fahrtrichtung Goch kommend. Der Mann aus Kalkar beabsichtigte an der Ecke Karl-Leisner-Platz / Behrnenweg in die Straße Karl-Leisner-Platz abzubiegen und übersah dabei eine Fußgängerin. Die 41-jährige Frau aus Kalkar lief auf dem Behrnenweg in Laufrichtung Gocher Straße und zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. (pp)

