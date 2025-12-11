PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrradfahrer nach Unfall mit PKW gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember 2025) gegen 16:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Wettener Straße/ Rheinstraße/Bahnstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Nachgang die Polizei einen beteiligten Radfahrer sucht. Eine 26-Jährige war in ihrem VW Golf auf der Wettener Straße unterwegs. Als sie nach rechts auf die Rheinstraße abbiegen wollte, kam von rechts ein Radfahrer, der auf dem Gehweg an der Rheinstraße in Richtung Bahnstraße fuhr. Die Autofahrerin und der Radfahrer hielten im Kreuzungsbereich an und fuhren dann nach Angaben der 26-Jährigen gleichzeitig wieder los - es kam zur Kollision. An dem Golf entstand ein Sachschaden. Die Autofahrerin und der Radfahrer unterhielten sich kurz. Als die 26-Jährige die Polizei hinzuziehen wollte, fuhr der Mann allerdings über die Bahnstraße und die Basilikastraße davon. Der Radfahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt, und ca. 175 bis 185cm groß. Er trug eine blaue Mütze sowie eine graue Jacke.

Der Radfahrer und eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

