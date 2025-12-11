PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall
Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwochmorgen (10. Dezember 2025) gegen kurz nach 08:00 Uhr ereignete sich auf der Hoffmannallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Eine 67-Jährige aus Goch war in ihrem Tesla auf der Hoffmannallee in Richtung Lindenallee unterwegs und wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin aus Kleve, die in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie der Polizei später mitgeteilt wurde, musste die Frau aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Pedelec und der Tesla wurden sichergestellt. (cs)

