POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht
Mazda am Spiegel beschädigt
Emmerich (ots)
Am Mittwoch (10. Dezember 2025) zwischen 07:30 und 20:00 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der Netterdensche[n] Straße ereignet, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten, weißen Mazda CX-80 touchiert und beschädigt. Anschließend flüchtete er, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell