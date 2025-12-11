Kleve (ots) - Am Mittwochmorgen (10. Dezember 2025) gegen kurz nach 08:00 Uhr ereignete sich auf der Hoffmannallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Eine 67-Jährige aus Goch war in ihrem Tesla auf der Hoffmannallee in Richtung Lindenallee unterwegs und wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin aus Kleve, die in ...

